Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak
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Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs önlemlerine Kurban Bayramı süresince istenilen düzeyde uyum gösterilmediğini ve bunun 10-15 gün sonraki tabloya artış olarak yansıyabileceğini belirtti.

Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak
03.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:24

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsün hala etkili olduğunu ve insan hayatını tehdit ettiğini vurguladı. Vakaların istenilen şekilde düşüşe geçmediğini belirten İlhan, bayram süresince kurallara tam uyulmadığını ve bunun sonuçlarını 15 gün sonra göreceğimizi söyledi.

"TEKRAR 1500'LERİ GÖRMEMEK, TEDBİRLERE UYUMA BAĞLI"

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'deki vaka sayılarına ilişkin değerlendirme yaparak, 22 Temmuz'da 902 olan yeni vaka sayısının, ayın 24'ünde 937, 26'sında 927, 28'inde 963, 30'unda 967, 31'inde 982, 1 Ağustos'ta 996 ve 2 Ağustos'ta 987 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Daha önce 1500'lü rakamlardan binin altına inebilmek için geçen sürenin 33 gün olduğunu anımsatan İlhan, "Yaklaşık 33 günde binli rakamların altına indirilebilen yeni vaka sayısı, son günlerde tekrar artış gösteriyor ve 900-1000 aralığında seyrediyor. Özellikle dört gündür, vakalar yukarı doğru seyrediyor. Her 20 Covid-19 hastasından biri ağır hasta. Tekrar 1500'leri görmemek, tedbirlere uyuma bağlı. Tedbiri asla bırakmamalıyız" uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

"VAKA SAYILARI SONBAHARDA DAHA DA ARTACAK"

Türkiye'de ikinci dalga tehdidine ilişkin, "Öngörülen ikinci dalga dönemine, tedbirlere uyumla bugünden daha iyi durumda geçilmesi, önem taşımaktadır. Kurallara uyulmazsa pozitif vaka sayıları sonbaharda daha da artacaktır. Gevşeme kabul edilemez" dedi. Başarıyı, tedbirlere bireysel uyumla sağlanabilecek korunma, tanı ve tedavinin getireceğini belirten İlhan, bugün gelinen noktada sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarının etkisinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

"OLASI İKİNCİ DALGAYA GÜÇLÜ GİRELİM"

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının adeta soluksuz görev yaptığını dile getiren İlhan, "Tedbirlere uyumsuzluk, kendimizin ve halkın sağlığını tehdit ettiği gibi aynı zamanda bizim için canlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarının da motivasyonunu kaybettirebilir. Geleceğimiz için tedbirlere uyalım, olası ikinci dalgaya güçlü girelim" diye konuştu.

RİSK DEVAM EDİYOR

Sonbaharın, mevsimsel grip ve zatürre açısından da riski artırabileceğine dikkati çeken İlhan, COVID-19 riskinin halen etkin olarak sürdüğünün unutulmamasının önemini vurguladı. İlhan, "Bulaş riskini azaltmak için uzun seyahatler, bayram, asker, taziye ziyaretlerinden kaçınılmalı, düğün, nişan gibi toplu merasimler yapılmamalı, kalabalık ortamlarda bulunulmamalı, tüm bu koşullarda fiziksel mesafe-maske-hijyen kuralına tam uyulmalı" hatırlatmasında bulundu.

"KURBAN BAYRAMI'NDA KURALLARA UYUM İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurallara uyumunun istenen düzeyde olmadığını belirten İlhan, şunları kaydetti: "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca tarafından kurban kesim alanlarında, bayram ziyaretlerinde, cemaatle kılınan namazlarda bazı tedbir kararları açıklanmıştı. Bugün bayramın son günü ve uyuma baktığımızda maalesef istenilen düzeyde olmadığını düşünüyorum. Cemaatle kılınan namazlarda vatandaşlar uyum içindeyken, zaman zaman kurban kesim yerlerinde pazarlıklarda ya da hayvan seçimi sırasında istemediğimiz görüntülerle karşılaşabildik. En büyük sıkıntı ise maalesef, meydanlar ve özellikle plajlarda ve buraya gitmek için kullanılan toplu taşım araçlarında oldu. Plajlarda şezlonglar arası 1,5-2 metre kuralının ihlal edildiğini, birçok kişinin maske takmadığını ve çok yakın oturduğunu gördük. Vapur, tramvay gibi toplu taşım araçlarında kuralları ihlal eden çok sayıda vatandaşımızın olduğunu gördük. Keza yine kalabalık bayram ziyaretleri görüntüleri ile karşılaşıldı. Bunlar, önümüzdeki günlerde yeni vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Bugünlerdeki ihlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır."

"TEDBİRLERE UYUM, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarının, okulların açılma tarihi ve uygulama şekli üzerinde etkili olacağının altını çizen İlhan, "Normal seyrinde okullar 31 Ağustos'ta açılacak ancak bayram sonrası vaka tablosu bu eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağını belirleyecektir. Tedbirlere uyum, çocuklarımızın geleceği için çok büyük önem taşıyor" dedi.

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