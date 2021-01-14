Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi

Deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin uçlarının kısa, dün Bilim Kurulu üyelerine yapılan aşı uçlarının uzun olması inaktif aşı değil de mRNA aşısı yapıldığı yönünde iddialara neden oldu. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, iddialarla ilgili "karalama haberi" diyerek olayın gerçek yüzünü anlattı.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK canlı yayınında sosyal medyadaki 'enjektör' tartışmasına da değinen Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi:

'ENJEKTÖR' TARTIŞMASI

"Sosyal medyada akşam bir tartışma vardı. Daha önce işte bu deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin aşı uçlarının kısa olduğu, dün bize uygulanan aşı uçlarının uzun olduğu; efendim işte bizim bir inaktif aşıyı değil de mRNA aşısı olduğumuza yönelik bir karalama haberi vardı.

Aslında alakası yok. Bir tanesi hazır enjektörler halinde gelen formdu, onlar daha küçük iğneliydi. Bize uygulanan ise flakonların içinden çekildiği için uygun boyuttaki enjektörler kullanılıyordu. Tamamen aradaki fark bundan ileri geliyor.

Artı bizim şu anda sadece aşı anlamında değil yaptığımız tüm enjeksiyonlarda, kullandığımız her türlü enjektör, şırınga dediğimiz eski ismiyle; tıbbi araç gereç, tek kullanımlık. Kullanıldıktan sonra özel kutularda muhafaza ederek atıyoruz.

ALERJİK RİNİT HASTALARININ AŞI OLMASI GEREKİR Mİ? YAN ETKİSİ VAR MI?

En sık karşılaşan etkiler baş ağrısı, halsizlik gibi. Dün Necmi ağabey ile aşı olduk. İlk başta aşı uygulama bölgesinde ağrı oldu. Nadir de olsa bu yan etkiler olabilir. 48 saatte bunlar geçebiliyor. Alerjik rinit bende de var. Ben aşı oldum. Herhangi bir riskle karşılaşmadım. Her türlü alerjik reaksiyona karşı hazırlıklar yapılmış durumda. Rehberler yapıldı. Alerjik durumda karşılaşıldığında aşı uygulama bölgesinde rehberler bulunuyor.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz

AŞI OLANLARA ANTİKOR TESTİ YAPILACAK MI?

Rutin bir antikor ya da alerji testi yapılmayacak. Hastalığı geçiren arkadaşlarımız oldu. Antikor seviyesi istenen düzeyde oluşmadı. Antikor oluşması bir sorun oluşturmuyor. Aşı öncesinde antikor ya da alerji testi uygulanması olmuyor.

AŞI SIRAMIN GELDİĞİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLECEĞİM?

E-Nabız'da randevu al bölümünde tıklandığında KOVİD-19 aşısı için randevu al bölümü var. Sıra kendisine gelmemişse 10 gün sonra tekrar deneyiniz gibi bir uyarı çıkacak. Kişinin sırası gelmiş ise, bir randevu tarihi ve saati atanması mümkün olacak.

Aşı vasıtasıyla toplumsal bağışıklığı belirli bir seviyeye çıkaralım."