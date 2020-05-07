Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
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Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan
07.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:26

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs salgının başlamasından iki ay sonra açıklanan normalleşme takvimini değerlendirdi. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemizin mümkün olmadığını belirten Prof. Azap, "Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek" dedi.

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programına katıldı. Serap Belet ve Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtlayan, Prof. Azap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

"BİREYSEL TEDBİRLERİ BİRKAÇ YIL UYGULAMAMIZ LAZIM"

Azap, "Yanlış bir algı var. Salgının 'doğal olarak' tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor. Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım. Genel tedbirler gevşetilecek ama bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım." diye konuştu.

"İTALYA'DA TEK BİR KUAFÖRDEN ONLARCA İNSAN ENFEKTE OLDU"

Azap, "Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya'da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük." bilgisini paylaştı.

"VİRÜS TOPLUMDA DOLAŞMAYA DEVAM EDECEK"

Azap, "Kimse olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmasın. 100 yılda, 200 yılda dünyanın başına gelecek bir şeyi yaşıyoruz. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil. Mevsimsel bir grip virüsüne dönüşen, insanlar arasında dolaşan bu virüse alışmak zorundayız. Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Güncel Manşet

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