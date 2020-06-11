Bilim Kurulu Üyesi: Asemptomatik Vaka Oranı Sanılandan Daha Fazla
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Bilim Kurulu Üyesi: Asemptomatik Vaka Oranı Sanılandan Daha Fazla

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürerken salgının kaderini belirleyecek bazı önemli detaylara halen sahip değiliz.

Bilim Kurulu Üyesi: Asemptomatik Vaka Oranı Sanılandan Daha Fazla
11.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:54

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürerken salgının kaderini belirleyecek bazı önemli detaylara halen sahip değiliz. Bu noktada hastalıkla enfekte olan ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişilerin oranı salgını ve hatta hastalığın ölüm oranını anlamamız açısından kritik bir önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, asemptomatik vaka oranı hakkında bazı soru işaretlerine değindi. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Covid-19 Asemptomatik Vaka Oranı Kaçtır?

Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı açıklamada belirti taşımayan asemptomatik kişilerin, ya da diğer adı ile gizli taşıyıcıların, virüsü bulaştırmadığı gibi değerlendirmelerin doğru olmadığını, aynı riskin bu kişilerde de var olduğunu belirtti. Kara, konuşmasının devamında "Çocuklar virüsleri yetişkinlere oranla daha çok bulaştırıyor. Koronada farklı bir durum mevcut. Diğer virüslerden farklı olarak büyüklerimiz hastalandıklarında bu virüsü daha fazla bulaştırıyorlar." dedi.

Diğer virüslerde yapılan gözlemler, yetişkinlerin daha sık hastalandığını ama virüsü bulaştırma noktasında daha az risk taşıdıklarını gösteriyordu. Buna karşın yeni tip koronavirüste çocuklar daha az hastalanıyor ve virüsü yayma riskleri yetişkinlere nazaran daha düşük seviyelerde bulunuyor.

"Semptomu olmadan virüsü alan ve hiç semptom geliştirmeyen yani tamamen dışarıdan baktığımızda sağlıklı görünen ama virüsü taşıyan kişiler var. Normalde bizim viral enfeksiyonlarda bu kişiler virüsü semptom gösterenlere göre bir miktar az bulaştırıyorlar.

Semptom göstermeyen, herhangi bir bulgusu olmayan ama virüsü taşıyanların rakamı yüzde 30'lara kadar gelebiliyor. Bu kişiler virüsü bulaştırıyorlar ama şunu gördük biz; attıkları virüs miktarı sanki biraz düşük. Büyüklerimiz kadar hastalandıklarında virüs atmıyorlar gibi görünüyor. Bu da şu anlama geliyor, biraz daha az bulaştırıcı olabilir ama 'bulaştırmıyorlar' anlamında değil."

Peki siz yapılan bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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