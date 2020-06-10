Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Ülke Genelinde Antikor Testi Yapılacak Covid-19 ile ilgili araştırmalar hızla devam ederken mevcut veriler hastalıkla enfekte olan kişilerin neredeyse yarısının herhangi bir semptom göstermediğini işaret ediyor.

Covid-19 ile ilgili araştırmalar hızla devam ederken mevcut veriler hastalıkla enfekte olan kişilerin neredeyse yarısının herhangi bir semptom göstermediğini işaret ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamada ülke genelinde antikor testi yapılacağını ve nüfusun hastalığa karşı bağışıklık seviyesinin ölçüleceğini duyurdu. Söz konusu açıklamaya dair merak edilen detaylar yazımızda!,

Antikor Testi Ne Zaman Başlayacak ve Kimlere Yapılacak?

Prof. Dr. Seçil Özkan salgının gelişimi ile ilgili verileri değerlendirirken ülke genelinde pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan antikor testi hakkında bazı detayları da paylaştı.

"Sağlık personelimiz 81 ilde 153,000 kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek. Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçiliyor. Kişiye birkaç tane soru sorulup, ardından bizim PSR testi dediğimiz burundan kültür alıp, hasta olup olmadığı testi yapılacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek."

"Bu korona virüsü süreci bizim toplumumuzda nasıl geçti, bağışıklık kazanıldı mı, korona virüsü ne düzeyde bağışıklık bırakıyor gibi soruların yanıtlarını bulmuş olacağız. Biliyorsunuz İsveç yaptı bu çalışmayı. Yüzde 7 gibi oldukça düşük bir rakam buldu. Bu, bize bu hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak. Gelen sağlık personeline toplumumuz yardımcı olmalı. Çünkü bu bizim sağlığımız için ne önlemler alalım diye yapılan bir çalışma."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülke genelinde antikor testlerinin yapılması salgının ilerleyişi ile ilgili hayati verileri bizlere sunabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.