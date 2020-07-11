Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Okulların Açılış Tarihi Ertelenecek mi? Okulların açılış tarihi ertelenecek mi? Yeni eğitim düzeni nasıl olacak? Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof.

Okulların açılış tarihi ertelenecek mi? Yeni eğitim düzeni nasıl olacak? Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesinden Okulların Açılış Tarihi Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Prof. Dr. Yamanel de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yamanel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarımız çok artar, kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir. Zaten okullar için de hibrit modeller var biliyorsunuz. Yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Mesela 10 ders var, 5'i evde, 5'i okulda gibi. Bizim için daha uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yamanel, "Temas olasılığını daha aza indirecektir, bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığımız da bu yönde çalışıyor. 1 metrelik sosyal mesafe sınıflarda yeterli olacaktır. Ama okulun kapalı alanını düşünerek ona göre yapılan bir çalışma mevcut. Tabii belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir, sabah-öğlen gibi veya üç vardiya gibi önlemler gelebilir" dedi.

Böyle gitmesi halinde 15 gün içinde günlük vaka sayılarında 500'ü görebileceğimizi belirten Prof. Dr. Yamanel, Daha iyi daha güzel şeyler konuşuruz o zaman. Dünyada sonbahar aylarında ikinci dalga bekleniyor. Türkiye hala birinci dalgayı yaşıyor. Biz daha birinci dalganın plato fazındayız. Yani birinci dalganın bitişi için, birinci dalgayı atlatmamız için 100'lü seviyelerin altına da inmemiz gerekiyor, ikinci dalgayı o zaman konuşabiliriz. Yazın 100'ün altına inebilirsek tabii ki çok avantajlı oluruz. Çünkü o zaman sağlık sistemimiz ikinci dalga için daha dinç olacaktır" ifadelerini kullandı. Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 10 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 210.965 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.323'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 191.883 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir