Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği

23.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:35

Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün ani bir kararla ertelenmesinin ardında Ankara'da başlayan yoğun aşı trafiğinin olduğu konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşıları yarın Ankara'ya geliyor.

Türkiye'deki koronavirüs salgının son durumunun görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı ani bir kararla iptal edildi. Yapılan bilgilendirmeye göre Bilim Kurulu toplantısı yarın saat 17:00'ye ertelendi. Bu gelişmenin ardından herkes toplantının neden ertelendiğini merak etti.

ÇİN AŞISI NEDENİYLE BİLİM KURULU ERTELENDİ

Olay TV Muhabiri Batu Bözkürk'ün ulaştığı kulis bilgilerine göre; Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşıları nedeniyle Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Ankara'da yoğun bir aşılama hazırlığı başladığını belirtilirken Çin'den alınan CoronaVac aşılarının yarın Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

SAĞLIKÇILARIN LİSTESİ İSTENDİ

Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 81 ildeki sağlık müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Bu yazıda 1. aşamada aşılanması planlanan tüm özel muayenehane çalışanlarının bilgisi istendi ve aşı hazırlıkları yapıldı.

Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Serdar Ortaç Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:42:01. #1.15#
title