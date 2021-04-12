Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?

Artan günlük koronavirüs vaka sayıları sebebiyle Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Bilim Kurulu gündemimde neler var? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

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Artan günlük koronavirüs vaka sayıları sebebiyle Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Bilim Kurulu gündemimde neler var? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Korona salgınında normalleşme dönemi sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış kontrol altına alınamadı. Ramazan ayının da gelmesi ile bir kapanma dönemine girilebileceği kulislerde konuşulurken bugün Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nda gerekli tavsiye kararları alınacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bir araya gelecek Kabine'de ise son kararlar verilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı'nın daha önce işaret ettiği, Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

TAHMİNİ KISITLAMALAR

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak. Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Ramazan ayında ülkemizi dinlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kısıtlama seçenekleri ise şu şekilde tahmin ediliyor:- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

- Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

- Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

- Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

- Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.- 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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