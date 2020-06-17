Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Vaka sayısındaki artışın sebepleri ve çözümlerinin masaya yatırılacağı toplantı sonrası Bakan Koca saat 19.00'da kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Türkiye koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran itibarıyla normalleşmeye başladı. Normalleşme sürecinde vatandaşların tedbirleri elden bırakması ve rehavete kapılması, vaka sayısının tekrardan bin 500'lü rakamlara çıkmasına sebep oldu. Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda vaka sayısındaki artışın ve bu artışın nasıl engelleneceğinin masaya yatırılması bekleniyor.

YASAKLAR GERİ DÖNEBİLİR

Bilim Kurulu toplantısında yasakların tekrardan getirilip getirilmeyeceği de masaya yatırılacak. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması sonrası uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması talebinde bulundu. Bilim Kurulu'nun bu tavsiyeyi de tartışıp karara bağlaması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da vaka artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyerek, alınan gevşeme kararlarının yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etmişti.

Önümüzdeki 2-3 gün daha Türkiye'deki rakamların yukarı doğru artması durumunda yeni kararlar alınabileceğini belirten Kara, "Ona göre önlemleri veya alınabilecek yeni kararları gözden geçirmek gerekecek. Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek." ifadelerini kullanmıştı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı günlük koronavirüs bilgilendirme tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, bin 15 kişi iyileşti, 1467 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.