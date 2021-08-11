Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda mı? Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada kapalı mekanlara yönelik alınabilecek 3 önlem var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda mı? Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada kapalı mekanlara yönelik alınabilecek 3 önlem var

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak. Toplantıda artan vakalara karşı alınabilecek önlemlerle, aşılı-aşısız ayrımının yapılması gündemde. Kapalı mekanlarda aşısız vatandaşlar için yeni kurallar getirilmesi ya da bu alanlara girebilmeleri için PCR testi yaptırma zorunluluğu gündemde. Üçüncü bir alternatif ise aşı olmayan vatandaşların kapalı ve kalabalık alanlara alınmaması.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son veriler olacak. Bakan Koca'nın saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapması bekleniyor.

AŞILI-AŞISIZ AYRIMI YAPILACAK

Bayramdan sonra artan vaka sayıları sonrası kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, kısıtlama yerine yeni kuralların getirilebilecek olması gündemde. Buna göre eylül ayında kapalı mekanlara yönelik yeni kuralların gelebileceği düşünülüyor. Sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinde aşılı ve aşısız diye bir ayrım yapılabilir.

KAPALI VE KALABALIK MEKANLARA YÖNELİK KISITLAMALAR GETİRİLEBİLİR

Aşı olmak istemeyenlere yönelik yapılacak pozitif ayrımcılıklar da Kurul'un görüşme konularından biri. Buradan hareketle, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayan vatandaşların alınmamasına yönelik bir karar verilebilir.

Ayrıca aşı olmayan vatandaşlardan kapalı mekanlar için PCR testi istenecek olması da toplantıda tartışılacak konulardan biri.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda mı? Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada kapalı mekanlara yönelik alınabilecek 3 önlem var
Son dakika haber! Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da toplanacak
Son dakika haber! Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da toplanacak
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda mı? Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada kapalı mekanlara yönelik alınabilecek 3 önlem var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:40:44. #1.14#

title