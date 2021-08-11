Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda mı? Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada kapalı mekanlara yönelik alınabilecek 3 önlem var

Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak. Toplantıda artan vakalara karşı alınabilecek önlemlerle, aşılı-aşısız ayrımının yapılması gündemde. Kapalı mekanlarda aşısız vatandaşlar için yeni kurallar getirilmesi ya da bu alanlara girebilmeleri için PCR testi yaptırma zorunluluğu gündemde. Üçüncü bir alternatif ise aşı olmayan vatandaşların kapalı ve kalabalık alanlara alınmaması.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son veriler olacak. Bakan Koca'nın saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapması bekleniyor.

AŞILI-AŞISIZ AYRIMI YAPILACAK

Bayramdan sonra artan vaka sayıları sonrası kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, kısıtlama yerine yeni kuralların getirilebilecek olması gündemde. Buna göre eylül ayında kapalı mekanlara yönelik yeni kuralların gelebileceği düşünülüyor. Sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinde aşılı ve aşısız diye bir ayrım yapılabilir.

KAPALI VE KALABALIK MEKANLARA YÖNELİK KISITLAMALAR GETİRİLEBİLİR

Aşı olmak istemeyenlere yönelik yapılacak pozitif ayrımcılıklar da Kurul'un görüşme konularından biri. Buradan hareketle, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayan vatandaşların alınmamasına yönelik bir karar verilebilir.

Ayrıca aşı olmayan vatandaşlardan kapalı mekanlar için PCR testi istenecek olması da toplantıda tartışılacak konulardan biri.