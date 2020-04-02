Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Güncel

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Çin'de Çonçing'teki Askeri Hastane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada uzmanlar, orta yaşlı bir adamdan elde ettikleri numuneleri inceleyince tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit etti.

02.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:16
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs tespit edilen hasta sayısı 950 bini geçerken salgının başladığı Çin'de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar şoke eden sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Yapılan bir araştırma, mutasyona uğramış bir koronavirüsün tespit edildiğini ortaya koydu. Orta yaşlı bir koronavirüs vakasını inceleyen uzmanlar, hastadan alınan numunede 49 gün boyunca kalan virüs tespit etti. Daha önce en uzun kalan virüs 37 gün boyunca vücutta belirti göstermeden kalıyordu.

2 AY BOYUNCA HASTA EDEBİLİYOR

Çonçing'teki Askeri Hastane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada uzmanlar, orta yaşlı bir adamdan elde ettikleri numuneleri inceleyince tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan bir koronavirüsü tespit etti. Mutasyona uğramış koronavirüsün 2 ay boyunca insanları hasta edebileceğini duyuran bilim insanları hastanın semptomlarının düşük ve orta seviyeli olduğunu duyurdu.

DAHA ÖNCE 37 GÜN OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİ

Daha önce yapılan araştırmalar arasında en uzun süre hayatta kalarak bulaşan virüs 37 gün boyunca insanları hasta etme riskine sahipti.

Öte yandan Çonçing'teki hastane çalışanları ile Dalian'daki 967 Numaralı PLA Hastanesi ve Wuhan'daki PLA Genel Hastanesi'nin ortak çalışmasında bu virüsün insanla simbiyotik bir ilişkiye girdiği aktarıldı.

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Haberin Videosu:

Çin'de bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Haber
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haber
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haber
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Haber
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine dayandı Haber
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine dayandı
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi Haber
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Demet Şener Dilan Çıtak Nurgül Yeşilçay
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 16:57:08. #1.15#
title