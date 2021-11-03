Bilim insanları kara kara düşünüyor! Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor

Nasa, geçtiğimiz aylarda asteroit tehdidinin artık geçmişe göre çok daha ciddi bir boyuta ulaştığını belirterek, önlem amacıyla uzay aracını göğe fırlatmıştı. Önceki ay da Dünya'ya gelen bir asteroit günler sonra fark edilebilmişti. Çok geçmeden aynı durum tekrar yaşandı. Başka bir asteroit 24 Ekim'de yer yüzünden sadece 3000 kilometre yüksekten geçti. Kaya büyüklüğündeki asteroit bu sefer Dünya'ya çarpmadı ancak yenilerinin Dünya'ya çarpmasından korkuluyor.

GÜNDÜZ VAKTİ GEÇTİĞİ İÇİN GÖRÜLEMEDİ

Uzmanlar, asteroidin gündüz saatlerinde Dünya'nın yakınından geçtiği için fark edilemediği bilgisine yer verdi. Göktaşı ancak dört saat sonra Dünya'nın yörüngesinden çıktıktan sonra tespit edilebildi. Şimdilik küçük şekilde gelen asteroidin her hangi bir tehlike teşkil etmediği ancak daha büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpma durumunun artık çok ciddi olduğu belirtildi.

EN AZ 140 METRE UZUNLUĞUNDA OLMALI

Yetkililer, Dünya'nın asıl korkması gerektiği göktaşı hakkında da bilgiler verdi. Dünya'yı ve insanlığı tehdit edebilecek seviyedeki bir göktaşının en az 140 metre büyüklüğünde olması gerekiyor. Böyle bir göktaşı, düştüğü yerde ciddi sıkıntılara neden olabilir. Onun haricindeki göktaşları, yeryüzüne inene kadar parçalanıyor.

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