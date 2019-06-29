Bilim İnsanları, Büyük Kara Deliklerin Nasıl Oluştuğu Hakkında Yeni Bir Teori Geliştirdi

Bilim insanları, karadeliklerin gerçek resimlerine sahip olsalar da bu objeler hakkındaki her soruyu, hala cevaplayamıyorlar.

Western Üniversitesi'ndeki astrofizikçiler, bazı karadeliklerin nasıl oluştuğu hakkında yeni bir teori geliştirdi. Bilim insanları araştırmalarını, bugün The Astrophysical Journal Letters adlı bir dergide yayınladı. Araştırma takımındaki Shantanu Basu ve Arpan Das, bütün kara deliklerin ölmüş yıldızlardan oluşmadığını söylüyor. Araştırmacıların geliştirmiş olduğu model, büyük kara deliklerin evrenin ilk aşamalarında nasıl oluştuğunu açıklamada yardımcı olabilir.

Çok basitleştirildiği zaman model, büyük kara deliklerin "çok kısa zaman aralığında, çok çabuk" oluştuklarını ve oluşumlarının bir anda durduğunu söylüyor. Araştırmacı Basu, "Büyük kara deliklerin büyüyebilmeleri için sadece çok kısa bir zaman aralığı mevcuttu ve bir noktadan sonra diğer kara delikler ve yıldızlar tarafından üretilen radyasyon sonucunda onların 'üretimi' durdu" şeklinde bir açıklama yaptı. Şu ana kadar, kara deliklerin oluşumu hakkında bildiğimiz şey, onların büyük yıldızların çekirdeklerinin kendi içlerine çökmesi sonucu oluştuğuydu. Ancak Basu ve Das'ın oluşturduğu bu model, bazı kara deliklerin yıldızların kendi içine çökmelerindense, direkt çökmeler adını verdikleri bir olay sonucunda oluştuğunu söylüyor.

Son zamanlardaki araştırmalarla, güneşten milyarlarca kat daha büyük kara delikler keşfedildi. Bilim insanları, bu kara deliklerin Büyük Patlama'dan 800 milyon yıl sonra oluştuğunu düşünüyor. Bu yeni model, kara deliklerin oluşumu ve büyümesi hakkında bilinmeyen birçok şey hakkındaki sorulara cevap verecekmiş gibi duruyor.