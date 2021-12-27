Bilim dünyasını ayağa kaldıran gelişme! Felçli hasta düşünce yoluyla tweet attı, işte ilk sözleri

Teknoloji alanında çalışanların rüyası, önceki akşam saatlerinde gerçek oldu. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle kaslarını hareket ettiremeyen 62 yaşındaki adam, düşüncelerini sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"BU TWEETİ SADECE DÜŞÜNEREK OLUŞTURDUM"

Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı. 'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi.

ŞAH DAMARI YOLUYLA YERLEŞTİRİLDİ

ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu. 'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi.

"BANKA İŞLEMLERİ YAPABİLİYORUM"

Şirket, O'Keefe'nin şöyle dediğini aktardı: "Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum."

"BİSİKLETE BİNMEK GİBİ"

O'Keefe'ye göre "Hayrete şayan sistem, tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibi pratik gerektiriyor, ama bir kez çevirmeyi öğrendiğinizde, doğal hale geliyor." O'Keefe'nin felce rağmen artık bağımsız faaliyetlerde bulunabildiğini, dünyayla yeniden bağlantı kurabildiğini aktaran Synchron, gelecek yıl ABD'de insan üzerinde yapılacak bir çalışmada beyin bilgisayar arayüzünü daha da geliştirmeyi planlıyor.

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