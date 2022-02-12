Bilgin: "Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum" - Haberler
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Bilgin: "Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum"

AA, Fatih Başaran - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bilgin'e hediye takdimi ANKARA - (AA) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşmasında konuştu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bilgin'e hediye takdimi ANKARA - (AA) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşmasında konuştu.(3)

Bilgin: Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum

Bilgin: Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum

Bilgin: Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum

AA / Fatih Başaran - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Eğitim Bir Sen, Vedat Bilgin, Güncel, Haberler

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