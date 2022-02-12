Bilgin: "Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum"
AA, Fatih Başaran - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bilgin'e hediye takdimi ANKARA - (AA) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşmasında konuştu.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bilgin'e hediye takdimi ANKARA - (AA) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Vefa Buluşmasında konuştu.(3)