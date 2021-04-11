Bilge: "176 yıllık köklü mazisi ile Türk Polis Teşkilatı milletin gözde teşkilatıdır"
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Bilge: "176 yıllık köklü mazisi ile Türk Polis Teşkilatı milletin gözde teşkilatıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bilge: '176 yıllık köklü mazisi ile Türk Polis Teşkilatı milletin gözde teşkilatıdır'

Eskişehir Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 176 yıllık köklü mazisi ile Türk Polis Teşkilatı'nın toplumun asayişini, huzurunu, mal, can güvenliğini sağlayarak milletin gözdesi haline gelmiş bir teşkilat olduğunu ifade etti.

Eskişehir Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 176 yıllık köklü mazisi ile Türk Polis Teşkilatı'nın toplumun asayişini, huzurunu, mal, can güvenliğini sağlayarak milletin gözdesi haline gelmiş bir teşkilat olduğunu ifade etti.

Emniyet Teşkilatının 176. kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Emniyet müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret ederek polis haftasını kutlayıp çiçek takdim etti. Ziyarette konuşan Bilge, "Türk Polis Teşkilatımız 176 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahiptir. Bu köklü yapısıyla milletimizin asayişini, huzurunu, mal, can ve namus güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak için fedakarca faaliyet gösteren, milletin gözdesi haline gelmiş bir teşkilattır. Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dinç ise sağlık çalışanlarının da korona virüs sebebi ile zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte sağlıkçıların gösterdiği gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Bilge: '176 yıllık köklü mazisi ile Türk Polis Teşkilatı milletin gözde teşkilatıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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