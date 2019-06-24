Bilfen Okulları'ndan 26 öğrenci LGS birincisi oldu

Selin GÜRSEL ? Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) - LİSELERE Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan Bilfen Ortaokullları'ndan 26 öğrenci, Liseye Geçiş Sınavı'nda Türkiye birinciliği elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavının sonuçlarını açıkladı. Sınavdaki tüm sorulara doğru cevap veren ve LGS birincisi olan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Bilfen Okulları, bu yıl 8'inci sınıflarından mezun olan bin 567 öğrencinin arasından 26 LGS birincisi olduğunu açıkladı. Ankara Çayyolu, Antalya, Ataşehir, Bahçeşehir, Bursa, Çamlıca, Esenşehir, Halkalı, İskenderun ve İzmir Kampüslerinde eğitim gören öğrencilerden 26'sı, 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu.

LGS birincileri için Ataşehir'deki ortaokulda düzenlenen törende, öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Törene katılan okul müdürleri, öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

'OKUL OLARAK HEP YANLARINDA OLMAYA ÇALIŞTIK'

Bu başarının çok büyük bir gurur olduğunu ifade eden Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tunçer, 'Çocuklarımızın, emeklerinin karşılığını almış olduğunu görmek çok büyük bir keyif bizler için. Çok uzun soluklu bir sınavdı. Öğrencilerimizin çalışma sürecinde okul olarak hep yanlarında olmaya çalıştık öğretmenleriyle birlikte emek verdiler' dedi.

'Sınav süreci, öğrenci, okul ve aile arasında yürütülmesi gereken bir süreç' diyen Tunçer, 'Biz hep öğrencilerimizin yanındaydık, ailelerle İletişim halindeydik. Sınava hazırlandıkları son yıl çok kıymetli ama aldıkları eğitimin temeli bu noktada çok önemli. Geçen yıl sınav değişti, sorular çok farklılaştı. 'Yeni nesil' diye adlandırılan bu sorulara adapte olabilmek çok kıymetliydi. Bu soruları çözmüş olmak önemliydi ama bu soruları çözebilecek yeterlilikte bir eğitim almak daha da önemliydi. Geçen sene yeni nesil soruları uygulama noktasında çok hızlı bir adaptasyon sürecinden geçtik. Bu yıl daha rahattık çünkü soruları ve sınav tanıyorduk? ifadelerini kullandı.

'OKULDAKİ DENEME SINAVLARI BENİM İÇİN TEKRAR OLDU'

Sınava özel ders almadan, sadece okulda öğrendikleri ile hazırlandığını belirten LGS birincisi Orhun Eras, 'Bu süreçte okulum ailem ve arkadaşlarım benim çok yanımda oldu onlara da çok teşekkür ediyorum. Okulun deneme sınavlarına girmek benim için tekrar oldu. Ayrıca kendime boş vakit ayırdım, yoksa sınavda bu kadar rahat olamazdım. Mesleğimi ise hiç düşünmedim. Liseye geçince karar veririm' dedi.

'SONUNDA MUTLU OLUNCA O YORGUNLUĞA DEĞİYOR'

Bir diğer birinci Kaan Oğuz, 'Dersi derste dinleyince konuları anlıyorsun. Çalıştığında da üzerine tekrar yapmış oluyorsun, her şey oturuyor. Gideceğim okula henüz karar vermedim. Tanıtım günlerini bekliyorum. Robert Koleji'ne veya İstanbul Erkek Lisesi'ne gidebilirim' diye konuştu.

'Sosyal hayatımdan tamamen kopmadığım için sınavda konsantrasyon sorunu yaşamadım' diyen LGS birincisi Zeynep Sude Soysal ise, 'Ben sosyal hayatımdan çok kısmadım. Genelde hafta sonları gezmeye gidiyordum. Sınavlara da yeteri kadar çalıştım ve sonucunda da karşılığını gördüm. Almanca okumak istediğim için İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istiyorum ama Robert Koleji de olabilir. Sonuçları beklerken kendi hobilerimle ilgilendim, aile ziyaretine gittim ama rahatladım. Sonunda mutlu olduktan sonra o yorgunluğa değiyor. O yüzden çalışmak çok önemli' ifadelerini kullandı.

LGS'de birincilik elde eden 26 öğrencinin isimleri şöyle sıralandı:

Melih Giray Çin, Arda Kurtoğlu, Raşit Kerem Gülgün, Ayşe Pelin Çakır, Melisa Tütüncü, Orhun Eras, Yalçın Derya Çelik, Efe Terzibaşıoğlu, Sadık Ozan Görgü, Nisanur Karadeniz, Tolga Kucur, Zeynep Sude Soysal, Çağla Engin, Ali Gürsoy, Derin İlkcan Karakoç, Kaan Oğuz, Kerem Özdemir, Ozan Kan, Tuna Kaçar, Aslı Öznalbant, Kaan Kuzubaşıoğlu, Zeynep Ceren Uncuoğlu, Ayşegül Kula, Zülal Ece Oğuz, Göksu Ogan, Bekir Arda Özer, Arda Bulut.

Kaynak: DHA