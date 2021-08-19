Bilecikli çiftçilerden Milaslı çiftçilere yardım eli
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Bilecikli çiftçilerden Milaslı çiftçilere yardım eli

Bilecikli çiftçilerden Milaslı çiftçilere yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki çiftçiler, saman balyaları ve yemlerinin bir kısmını yangında zarar gören Milaslı çiftçilerle paylaştı.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki çiftçiler, saman balyaları ve yemlerinin bir kısmını yangında zarar gören Milaslı çiftçilerle paylaştı.

Söğüt Kaymakamlığı koordinasyonuyla Bilecik ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleri ile geçtiğimiz günlerde yangın felaketi yaşayan Muğla'nın Milas ilçesindeki çiftçilere, meslektaşları yardım eli uzattı. Çiftçiler kendi aralarında topladıkları saman balyaları ve hayvan yemlerini yangında zarar gören meslektaşlarıyla paylaştı. Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Tarım ve Orman Müdürlüğü Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım ve Orman Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürü Ramazan Yakar'ın da hazır bulunduğu programda toplanan ürünler bir tıra yüklenerek, dualar eşliğinde yola çıktı. İl Müdürü Yoldaş emeği geçen herkese teşekkür ederek, günün bir ve beraberlik olma günü olduğunu söyledi. - BİLECİK

Bilecikli çiftçilerden Milaslı çiftçilere yardım eli
Bilecikli çiftçilerden Milaslı çiftçilere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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