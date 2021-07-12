Bilecik Valisi Şentürk, Gedikkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceledi
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Bilecik Valisi Şentürk, Gedikkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceledi

Bilecik Valisi Şentürk, Gedikkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İnhisar ve Gölpazarı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İnhisar ve Gölpazarı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İnhisar Kaymakam Vekilliğine atanan Okan Ayvaz'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in de hazır bulunduğu ziyarette, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Şentürk, Beydemir ile Bilecik Müzesi ve BŞEÜ Arkeoloji Bölümünce yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı Gedikkaya Mağarası'nda inceleme yaptı.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Deniz Sarı, Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin ve müze yetkililerinin katılımıyla yapılan kazı çalışmalarında mağaranın Anadolu tarih öncesi kültürlerini ortaya koymada önemli sonuçlar elde edildiğini bildirdi.

Şentürk, Bilecik'in tarihin önemli bir kilit noktasında bulunduğunu, merkez ve ilçelerinde geçmiş döneme ait kalıntıların yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, "Gedikkaya Mağarası ve merkezdeki 9 bin yıllık yerleşim yeri olmak üzere bu tür alanların tamamını koruma altına alarak, tarihi, kültürü, o medeniyeti, ruhu hissedebilmek adına vatandaşlarımızın, tarihi mekanları net bir şekilde görebilecekleri mekanlar haline getireceğiz." dedi.

Abdullah Mihalgazi Türbesi'ni de ziyaret eden ve geçmiş yıllarda meydana gelen erozyon nedeniyle taşınan ve terk edilen Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi (Üzümlü) köyünün eski yerleşim yerinde incelemelerde bulunan Vali Şentürk, vatandaşlarla sohbet etti.

Geleneksel kerpiç, ahşap yapılar ve köy içi taş döşeli yollarının doğal güzelliğini kaybetmediğini vurgulayan Şentürk, "Burası tarih kokan güzel bir köyümüz. İnsan yapısının güzelliği, tarihi zenginliğini ve doğa güzelliğini görebileceğimiz bir yer. Terk edilmiş evler hala ihtişamını koruyor. Köylerdeki tarihi dokuyu yansıtan kerpiç ve ahşap evler, ayrı bir güzellik katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilecik Valisi Şentürk, Gedikkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceledi
Bilecik Valisi Şentürk, Gedikkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceledi
Bilecik Valisi Şentürk, Gedikkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceledi
Bilecik Valisi Şentürk, Gedikkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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