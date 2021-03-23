Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen yaş haddinden emekliye ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen yaş haddinden emekliye ayrıldı

23.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:40
Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen yaş haddinden emekliye ayrıldı

Yaş haddinden emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen için veda yemeği düzenlendi.

Yaş haddinden emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen için veda yemeği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Taşdöğen'in mesleğe yeni başlamış gibi her görevi titizlikle ve hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, mesleğe uzun süre hizmette bulunup, heyecanı bu yaşa kadar getirebilmek için disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Şentürk, "Mülki idarecilik önemli ve yorucu bir görev. Her alanda geniş bir sorumluluğumuz var. Empati kuruyoruz, dertlinin derdiyle hemhal oluyoruz. Mesleğimiz güzel bir meslek. Sevmeden yapılabilecek bir meslek değil. Kendisiyle uyum içinde çalıştık. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Yardımcısı Taşdöğen ise şu ifadeleri kullandı:

"42 yıllık memuriyet hayatım boyunca, vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim. 7 ilçede ve 3 ilde idareci olarak görev yaptım. Görevimiz meşakkatli ama insanlara faydalı olmak, hizmet etmek yorgunluğumuzu alıyor. Hem öğretmen olarak hem de mülki idare amiri olarak elimizden geldiği kadar görevimizi ifa ettik."

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı yemekte Şentürk, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesini Taşdöğen'e verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen yaş haddinden emekliye ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:49:52. #1.16#
title