Bilecik'teki yolsuzluğa ilişkin CHP'den açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'teki yolsuzluğa ilişkin CHP'den açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırklareli'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Torun, CHP Kırklareli İl Başkanlığına yaptığı ziyarette bir gazetecinin sorduğu 'Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandı" sorusunun üzerine yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediye Başkanı danışmanının şuanda soruşturma kapsamında soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak" dedi. - KIRKLARELİ

Bilecik'teki yolsuzluğa ilişkin CHP'den açıklama

Bilecik'teki yolsuzluğa ilişkin CHP'den açıklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Kırklareli, Bilecik, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title