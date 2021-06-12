Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik'in Söğüt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama denetimleri sırasında şüphelenilen aracı durdurarak, arama yaptı.

Şüphelilerin ve araçta yapılan aramada, hassas tartı aleti, alüminyum folyo ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal veya ticaret" yapmaktan tutuklanırken, A.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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