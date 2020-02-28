Bilecik'te uygulanan "Yüz yüze 3" projesinin imza töreni yapıldı

28.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:28

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen özel gereksinimli çocukların engellerini havuzda yüzerek aşmasını hedefleyen "Yüz yüze 3" projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin ortaklığında yürütülen "Yüz yüze 3" projesinin devam ettirilmesi için üniversite yerleşkesinde paydaşlar bir araya geldi.

İmza töreninde konuşan Vali Bilal Şentürk, özel gereksinimli çocukların gelişimi için projenin çok değerli olduğunu söyledi.

Projenin, özel çocukların hayatlarında anlamlı meşguliyetler oluşturmak ve onları hayata hazırlamak amacıyla hazırlandığını belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Gündelik hayatımızı hepimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlere göre bir standardımız var. Hepimiz birlikte toplum oluyoruz. Standartları ne kadar eşitleyebiliyorsak ve birleştirebiliyorsak o kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluruz. Ailelerimizin yükleri ve sorumlulukları paylaşmalıyız. Yükü ağır olanların yükünü paylaşırsak hem yardımlaşmanın hem de dayanışmanın getirdiği mutluluğu da tarif etmek mümkün olamaz."

"Özel gereksinimli çocuklarımızı hayatın içerisine katalım." diyen Şentürk, "Yetişen gençlerimizi de duyarlı olarak yetiştirelim. Gönüllü gençlerimiz projede yer alarak, hayatlarına anlam katıyorlar. Gönüllülük kavramını iliklerimize kadar ortaya koymalıyız. Mevcut alt yapılardan farklı projelerle beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Semih Şahin de yürütülen projenin önemine değinerek, özel gereksinimli çocukların, gönüllü üniversiteli gençleri ağabey, abla olarak görmesinin proje kadar önemli olduğunu ifade etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise ekip ve koordineli çalışmayı projede gördüklerini ifade ederek, projenin gelecek yıllarda farklı branşlarda da devam edeceğine inandığını söyledi.

Proje Koordinatörü Doç Dr. Raif Zileli projenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA