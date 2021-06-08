Bilecik'te üniversite-sanayi iş birliğiyle üretilen İHA motorunun testleri başarıyla tamamlandı
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Bilecik'te üniversite-sanayi iş birliğiyle üretilen İHA motorunun testleri başarıyla tamamlandı

Bilecik'te üniversite-sanayi iş birliğiyle üretilen İHA motorunun testleri başarıyla tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) bir grup akademisyen ve öğrenci tarafından yerli imkanlarla üretilen ve testleri başarıyla tamamlanan insansız hava aracı (İHA) için patent başvurusunda bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) bir grup akademisyen ve öğrenci tarafından yerli imkanlarla üretilen ve testleri başarıyla tamamlanan insansız hava aracı (İHA) için patent başvurusunda bulunuldu.

Makine, Metalurji ve Malzeme, Elektrik Elektronik mühendislikleri bölümlerinden akademisyenler ve lisans öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip, mevcut İHA'ların maliyet ve özelliklerini inceleyerek başlattıkları projede, yük taşıma kapasitesi yüksek bir motor üretebilmek amacıyla prototip hazırladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresince (KOSGEB) desteklenen, Ahi Havacılık firmasının da yer aldığı ve testleri başarıyla sonuçlanan proje için patent başvurusu yapıldı.

Proje ekibinden Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztürk, AA muhabirine, İHA motorunu yerli imkanlarla ürettiklerini söyledi.

Çalışma sürecinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve üniversite yönetiminden büyük destek gördüklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Değişken hava koşulları için son derece üstün bir performans sergileyen 61 cc'lik motor ürettik ve uçuşumuzu gayet başarılı bir şekilde yaptık. Normalde 300 metre bir iniş mesafesi gerekliydi ama biz bunu 150 metrelik bir alana sorunsuz bir şekilde indirebildik. Projemizi bu şekilde başarılı bir şekilde tamamladık. 35 ve 61 cc'lik motorlarımızı sivil havacılık ve model uçak sevdalıları için bir yıl içinde piyasaya sunacağız. Seri üretim hattını planlamaya başladık."

Ürettikleri motorun yük taşıma kapasitesinin 20 kilogram civarında olduğu bilgisini veren Öztürk, bunu geliştirip 35-40 kilograma çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

KOSGEB İl Müdürü Kadir Er ise proje ortağı girişimci firmaya Ar-Ge desteği verdiklerini aktardı.

Bu destek kapsamında şirket tarafından 3 tip model uçak motoru geliştirildiğini dile getiren Er, "Proje süresinde ufak tefek revizyonlar devam etmektedir. Amacımız, yüksek ve orta teknoloji içeren işletmelerimize destek olabilmek. Bizim istediğimiz en önemli unsur burada Ar-Ge kültürünün geliştirilmesidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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