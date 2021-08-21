Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan kavşakta Mustafa Ö. (60) yönetimindeki 11 AY 846 plakalı minibüs ile Mustafa Ç.'in (24) kullandığı 34 BID 52 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Fikret Ç. (27), Berat Ali Ö. (8), Emine S. (58), Ahmet Ç. (41), Berna Nur Ö. (4) ve Neslihan Ö. (35) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağır olan yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı
Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı
Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Son dakika haberi | İstanbul'da polise akıl almaz tehdit ve hakaret
Son dakika haberi | İstanbul'da polise akıl almaz tehdit ve hakaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Muslera Gervinho Mert Günok Mustafa Denizli Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:05:52. #1.14#

title