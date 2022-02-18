Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı - Haberler
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Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı

AA, Harun Reşit Kaymaz - Güncel
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Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı

Bilecik'in Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçede satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen bir avukatın tutuklandığını bildirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçede satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen bir avukatın tutuklandığını bildirdi.

Sever, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 bin metrekarelik sahipsiz arazinin kamulaştırılması amacıyla görevlendirilen Bilecik Muhasebat Müdürlüğünde görevli bulunan ve hazine tescillisi olarak görevlendirilen avukat A.Y'nin, belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir'den rüşvet talep ettiğini dile getirdi.

Söğüt Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalarının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, operasyonu sonucu gözaltına alındığını anlatan Sever, şunları kaydetti:

"Araziyi kamulaştırmak için mahkemeye başvurduk. Mahkeme bilirkişi tayin etti. İlçe mal müdürünü görevlendirmiş ve mal müdürlüğü tarafından da avukat hazine vekili olarak görevlendirmiş. Kamulaştırma yapılacak alanı gençlik merkezi yapmak istedik. Görevlendirilen avukat, belediyemizin avukatı İspir'i whatsaptan arayarak 600 bin lira talep etmiş. Bunun üzerine avukatımızla birlikte cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk."

Sever, gözaltına alınan avukat A.Y'nin tutuklandığını, mal müdürü S.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı

AA / Harun Reşit Kaymaz - Güncel

Hisarcık, Bilecik, Rüşvet, Söğüt, Güncel, Haberler

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