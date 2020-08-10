- Bilecik'te Neolitik döneme ait izler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Bilecik'te Neolitik döneme ait izler

- Bilecik'te Neolitik döneme ait izler Arkeolojik çalışmalar süren 9 bin yıllık alan açık hava müzesi haline getirilecek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

10.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:08

- Bilecik'te Neolitik döneme ait izler

Arkeolojik çalışmalar süren 9 bin yıllık alan açık hava müzesi haline getirilecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"Bilecik'in 9 bin yılına ışık tutan kazı çalışmalarına katkılarımız devam edecek"

"Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden birisi, şehrimizin tarihi açısında çok önemli buluyorum"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan;

"Amacımız bu bölgeyi açık hava müzesi haline getirebilmek'"

BİLECİK - Bilecik'te sürdürülen arkeolojik çalışmalarla 9 bin yıllık bulgular titizlikle gün yüzüne çıkarılırken, kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanı açık hava müzesi haline getirilecek.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde şans eseri bulunan ve kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanında çalışmalar son sürat devam ediyor. Neolitik döneme ait 9 bin yıllık bulguların yer aldığı bölgede inceleme yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan ve Bilecik Müze Müdür Vekili Özge Şenöz'den bilgi aldı.

"Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden birisi"

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in 9 bin yılına ışık tutan kazı çalışmalarına katkılarının devam edeceğini belirtti. Basın mensuplarına çalışmaların önümüzdeki dönemi için bilgiler veren ve gerçekleştirilen çalışmada emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür eden Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Bugün 9 bin yıl önceki komşularımızı ziyaret ettik. Bundan yaklaşık üç ay önce başlayan bir kazımız oldu. Üniversitedeki hocalarımız ve öğrencilerimizin büyük gayretleri ve Belediye Başkanlığımızın katkıları ile çalışmalar bu aşamaya geldi. Uygarlık tarihine çok büyük ve önemli bilgiler kazandırmış oluyoruz. Bunda da biz elimizden gelerek ana sponsor olarak ve Kültür Bakanlığının da işbirliği çerçevesinde devam ediyor. Bu çalışmanın olması bizi çok mutlu ediyor ve çıkacak sonuçları heyecanla bekliyoruz. Çok önemli veriler elde edildiğine inanıyorum. Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden birisi. Şehrimizin tarihi açısında çok önemli buluyorum" dedi.

"Milattan önce 7 bin yılına yani günümüzden 9 bin yıl öncesinde burada kurulan bir yerleşmenin olduğunu öğrendik"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, çalışmaların teknik kısmı hakkında verdiği bilgide, "Şimdi birkaç sene önce burası apartmanlar arasında kalmış bir boş araziydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında burada yaptığımız kazılar, buranın Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu gösteriyor. Milattan önce 7 bin yılına yani günümüzden 9 bin yıl öncesinde burada kurulan bir yerleşmenin olduğunu öğrendik. Yaptığımız analizler sonucu buradaki yerleşmenin bir çay veya dere kenarında kurulu olduğunu anlıyoruz. Bunun dışında etrafın verimli tarım alanları ve ormanlık olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Amacımız bu bölgeyi açık hava müzesi haline getirebilmek"

Gerçekleştirilen çalışmanın Bilecik için önemine değinen Fidan, "Şu ana kadar yapılan çalışmalar şehir tarihinin Milattan Önce 3 bin yılına kadar gittiğiydi. Biz şimdi bunu 4 bin yıl daha geriye götürerek, Milattan önce 7 bin yılına geri götürdük. Buradaki amacımız, Batı Anadolu ve uygarlık için çok önemli ancak burayı bir açık hava müzesi haline getirmek. Sadece Bilecik değil hatta tüm dünyadan insanları buraya çekmek istiyoruz. Çünkü bizler burada 20 dakikalık bir gezi ile bin yıllık süreci çok rahat göstereceğiz. Tabi burada birçok kurumun işbirliği var. Belediye Başkanlığımızın da katkıları son derece önemli oldu. Onların desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Şahin ziyareti kapsamında ayrıca alanda çalışmalarını sürdüren İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüreyla Balcı'dan o döneme ilişkin botanik örnekleri ve çıkan kalıntılar hakkında bilgi aldı.

- Bilecik'te Neolitik döneme ait izler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Salih Zeki Çolak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: - Bilecik'te Neolitik döneme ait izler - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 17:00:44. #1.15#
title