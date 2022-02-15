Bilecik'te içme suyunda virüs tespit edildi

BİLECİK (DHA) - BİLECİK İl Sağlık Müdürlüğü, bulantı kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayılarında yaşanan artış üzerine yapılan incelemede içme suyunda norovirüs tespit edildiğini açıkladı. Müdürlük açıklamasında, "Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak norovirus saptanmıştır" denildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bulantı kusma ve ishal şikayetleriyle gelenlerin sayılarında artış görülmesi üzerine Bilecik Valiliği'nin talimatıyla Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Kentte 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan su analizleri yapılırken, hastaneye gelenlerin kusma ve ishal şikayetlerine içme suyunda tespit edilen norovirüsün neden olduğu anlaşıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü içme suyunda tespit edilen norovirusün, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüs türü olduğunu açıkladı. Virüsün en sık kişiden kişiye temas ve sudan bulaştığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Virusün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir. Bu nedenle kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmeli, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir."