Bilecik'te eşi tarafından öldürülen genç kadın ve babası anıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından adliye önünde silahla vurularak öldürülen Cemile Nur Duman (23) ve babası Abdullah Duman (48), ölümlerinin birinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi tarafından düzenlenen program, hayatını kaybeden baba-kız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, şiddetin kadınlardan çok erkeklerin sorunu olduğunu söyledi.

Erkek egemen toplumu üreten rejimlerin bu tür olumsuzlukları yaşadığını kaydeden Şahin, bu konuda herkesin suçlu olduğunu ifade etti.

Duman ailesinin Avukatı İlyas Geçgelen ise soruşturma dosyasının yüzde 90 tamamlandığını belirterek, "Eksik raporlar, adli tıp raporları dosyaya celp etti. Ortalama 1 veya 1,5 ay içinde iddianame hazırlanıp mahkemeye sevki yapılacaktır. Biz sürecin hukuki takipçisiyiz. Şahsın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Cemile Nur Duman'ın annesi Fatma Duman da acılı günlerinde yanında olanlara teşekkür ederek, "Artık anneler ölmesin, evlatları kalmasın. Bizim gibi anneler de ağlamasın. Çok acı bir durum. İnşallah adalet yerini bulacak." dedi.

Anma programında CHP İl Başkanı Metin Yaşar, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şube Başkanı Ayla Ercan, Bilecik Barosu Kadın Komisyonu Üyesi Pervin Taşçı da birer konuşma yaptı.

Anma programında, hayatını kaybeden Cemile Nur Duman'ın 2 yaşındaki oğlu Hızır Efe Duman da yer aldı.

Olay

O.A, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Duman ve babası Abdullah Duman'a 16 Kasım 2020'de adliye önünde silahlı saldırıda bulunmuş, yaralanan baba Duman kaldırıldığı hastanede aynı gün, kızı Cemile Nur Duman ise 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.