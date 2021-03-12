Bilecik'te BAL ligi öncesi statlarda inceleme
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Bilecik'te BAL ligi öncesi statlarda inceleme

12.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:46
Bilecik'te BAL ligi öncesi statlarda inceleme

Bölgesel Amatör Liginin (BAL) başlamasına sayılı günler kala, Bilecik'te karşılaşmaların oynanacağı 2 statta inceleme yapıldı.

Bölgesel Amatör Liginin (BAL) başlamasına sayılı günler kala, Bilecik'te karşılaşmaların oynanacağı 2 statta inceleme yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Başkanı Atilla Dönmez, BAL'ın başlamasına sayılı günler kala, Bilecik temsilcisi olan Bayırköyspor ve Bozüyük Vitraspor'un müsabakaları oynayacağı statlarda incelemelerde bulundu. Dönmez, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, TFF İl Temsilcisi Engin Toku, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesisler Müdürü İsmail Özdil ile birlikte ilk olarak Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda incelemeler yaptı. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Spor Kulüp Başkanı Okan Kızmaz'a statın eksikleri hakkında bilgi veren TFF Bölge Başkanı Atilla Dönmez, ardından Vitraspor'un müsabakalarını oynanacağı Bozüyük İlçe Stadı'na geçti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ASKF Başkanı Nusret Tosun, BAL Ligi öncesi müsabakaların oynanacağı sahalarda Bölge Başkanı Atilla Dönmez ile incelemelerde bulunduklarını, bazı eksikliklerin giderilmesi için de talimat verildiğini belirterek BAL Liginde mücadele edecek olan takımlara başarılar diledi. - BİLECİK

Bilecik'te BAL ligi öncesi statlarda inceleme
Bilecik'te BAL ligi öncesi statlarda inceleme
Bilecik'te BAL ligi öncesi statlarda inceleme
Bilecik'te BAL ligi öncesi statlarda inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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