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Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ' Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü ( Afad ) Mehmet Hayri Demirel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay'ı ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, İl Müdürü Ay'a AFAD deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

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Haber: Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor - Haberler
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