Bilecik'te 6 günde 1 pozitif vaka görüldü

Bilecik, Korona virüs (Covit-19) salgınını Türkiye'de az vaka sayısı ile geçiren nadir illerden biri oldu.

Bilecik, Korona virüs (Covit-19) salgınını Türkiye'de az vaka sayısı ile geçiren nadir illerden biri oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinde son 6 günün 5 gününde Korona virüs (Covit-19) vakası görülmediği, düz kent merkezinde 1 vakanın tespit edildiği il genelinde ise, günlük vaka sayısın 1 veya 2 kişiye kadar düştü. Bu süreçte il genelinde 10 kişi hayatını kaybederken, ilçeleri arasında en çok vakanın görüldüğü Osmaneli'nde ise, son 4 gündür herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı öğrenildi. Bu sürece kadar il genelinde 330 vaka görüldüğü, hastalığa yakalananların yüzde 80 oranında iyileştiği öğrenildi. Kentte en çok kişinin karantinada tutulduğu Ertuğrul Gazi Öğrenci Yurdunda pozitif vakanın kalmadığı, Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda ise az sayıda kişinin karantinada olduğu öğrenildi. Bu önemli süreçte Bilecik halkının duyarlılığı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin ve ekibinin gece gündüz çalışması göz önünde bulunduruluyor.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı yaşanmadığı Bilecik'te sokak ve caddeler sanki yasak varmış gibi boş olması gözlerden kaçmadı. Yetkililer vatandaşların bu ramaklar karşısında gevşemeye yapmalarını ilk günden bu yana alınan tedbirleri devam ettirmelerini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA