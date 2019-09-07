Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den Başkan Büyükerşen'e ziyaret

07.09.2019 14:27

Başkan Büyükerşen'in makamında gerçekleşen ziyarete CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ile ilçe başkanları da katıldı. Komşu Eskişehir'de hayata geçen şehircilik çalışmalarını gururla takip ettiklerini ifade eden Tüzün, 31 Mart seçimleri ile birlikte Bilecik'in de sosyal belediyecilik anlayışı ile tanıştığını ifade etti. Eskişehir'de binlerce Bileciklinin yaşadığını ifade eden Tüzün, yeni dönemde iki kent arasındaki ilişkilerin yerel yönetimler aracılığı ile çok daha fazla gelişeceğini ifade etti.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Yaşar Tüzün ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Büyükerşen, 31 Mart seçimlerinde Bilecik'te alınan sonuçlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler