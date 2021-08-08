Bilecik'in tescilli boncuk fasulyesindeki verim ve alım fiyatı üreticileri sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'in tescilli boncuk fasulyesindeki verim ve alım fiyatı üreticileri sevindirdi

Bilecik'in tescilli boncuk fasulyesindeki verim ve alım fiyatı üreticileri sevindirdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" adıyla tescillenen fasulye, kilosu 8,5 ila 9 liradan alıcı buluyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" adıyla tescillenen fasulye, kilosu 8,5 ila 9 liradan alıcı buluyor.

İlçede 500 çiftçinin 2 bin 50 dekar alanda ürettiği "Pazaryeri boncuğu", kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet görüyor.

İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kütahya gibi illere gönderilen ve bu yıl dönüm başına bir ton verim beklenen fasulyenin kilosunun 8,5 ila 9 liradan alıcı bulması üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, alternatif ürün olarak Pazaryeri üreticisinin kurtarıcısı konumundaki fasulyede hasadın başladığını söyledi.

Bölgede fasulyeden ekmeğini kazanan 500'den fazla çiftçi olduğunu belirten Yoldaş, şunları kaydetti:

"İlçeye özgü boncuk fasulyesinde hasat başladı. Parlak yüzeyli ve kılçıksız olan tescilli ürünümüzü üreticilerimiz hasat ediyor. Yaklaşık 2 bin 50 dönümde ekili olan boncuk fasulyesinde dönüme bir ton verim bekliyoruz. Şu an hasadımız başladı, gayet de iyi gözüküyor. Çok değerli olan ürünümüzün alımı 8,5 ila 9 lira seviyesinde başladı.

Fiyatların düşmeden bu seyirde gitmesini, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi çevredeki büyük şehirlere gönderilen ürünün hasadın ilk döneminde yüksek fiyattan alıcı bulması öngörüyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli hasat diliyorum."

"8 dekar ekim alanımdan 8 ton fasulye hasat edeceğim"

Üreticilerden Süleyman Tosun da 2021 yılının ilk fasulye hasadına başladıklarını belirterek, yıl içinde verimi artırmak için bakımını yaptıkları fasulyenin kırımının iyi geçtiğini söyledi.

Başlangıç için alım fiyatlarının 8,5 ile 9 lira arasında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tosun, "Böyle giderse çiftçimiz memnun olur. Eğer geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 4-5 liraya düşerse çiftçi bu fasulyeyi üretmez. Fiyatlar düşünce çiftçimiz mağdur oluyor. 8 dekar ekim alanımdan 8 ton fasulye hasat etmeyi umuyorum." diye konuştu.

Fasulye alıcısı Selahattin Hasgül de 2021 sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

İlk alımları 8,5 ila 9 liradan yaptıklarını ifade eden Hasgül, "Böyle giderse üreticimiz çok memnun olur. Çiftçi memnun olursa, ürünü kazandırırsa bu, herkese yansıyor. Bu yılki hasat hayırlı, bereketli olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

Kadıköy'de 3'üncü kattan düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Kadıköy'de 3'üncü kattan düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Haluk Levent Deniz Akkaya Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'in tescilli boncuk fasulyesindeki verim ve alım fiyatı üreticileri sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:07:17. #1.16#

title