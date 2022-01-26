Bilecik için zirai don uyarısı

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, bugün ve yarın gece don yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Yoldaş konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik'te bugün ve yarın karla karışık yağmur beklenmekte olup, gece ve sabah saatlerinde don olayı ve kırağı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" dedi. - BİLECİK

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