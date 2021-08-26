Bilecik 'Güzel Gecelerle' Nefes Aldı…

Pandemi dolayısıyla kısıtlanan sosyal hayat açılmanın başlamasıyla yerini normalleşmeye bıraktı. Türkiye'nin güzel şehirlerinden Bilecik, pandemi sonrası ilk sosyal etkinliğini 'Güzel Geceler' konserleriyle başlattı.

Yeni Türkü konseri ile başlayan 'Güzel Geceler', Pamela konseriyle sona erdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konserlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Covid-19 salgını dolayısıyla gelen kısıtlamaların kalması Türkiye'nin güzel şehirlerinden Bilecik'in de havasını değiştirdi. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzel Geceler' konserleri Yeni Türkü ile başladı.

Pelitözü Göleti manzaralı amfi tiyatroda sahne alan Yeni Türki grubunun ardından Türkiye'nin efsanevi gruplarından Moğollar konseriyle seri devam etti. Film müzikleri ve klasik eserlerinden bir seçki sunan Moğollar dinleyicileri mest etti. Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay'ın torunuyla sahnede yaptığı danslar da izleyicilerin sempatisini kazandı.

Fatma Turgut konserine ise özellikle gençlerin ilgisi yoğundu. Amfi tiyatroyu hınca hınç dolduran gençler tüm şarkılara Fatma Turgut'la birlikte eşlik etti.

Güzel Geceler konserleri Pamela konseriyle son buldu. Pamela'nın enerjik sahnesiyle eğlenen Bilecikliler, gerçekleşecek diğer konserler için tarih saymaya başladı bile...

Kaynak: Bültenler