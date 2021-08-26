Bilecik 'Güzel Gecelerle' Nefes Aldı…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik 'Güzel Gecelerle' Nefes Aldı…

Bilecik 'Güzel Gecelerle' Nefes Aldı…
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi dolayısıyla kısıtlanan sosyal hayat açılmanın başlamasıyla yerini normalleşmeye bıraktı. Türkiye'nin güzel şehirlerinden Bilecik, pandemi sonrası ilk sosyal etkinliğini 'Güzel Geceler' konserleriyle başlattı.

Yeni Türkü konseri ile başlayan 'Güzel Geceler', Pamela konseriyle sona erdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konserlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Covid-19 salgını dolayısıyla gelen kısıtlamaların kalması Türkiye'nin güzel şehirlerinden Bilecik'in de havasını değiştirdi. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzel Geceler' konserleri Yeni Türkü ile başladı.

Pelitözü Göleti manzaralı amfi tiyatroda sahne alan Yeni Türki grubunun ardından Türkiye'nin efsanevi gruplarından Moğollar konseriyle seri devam etti. Film müzikleri ve klasik eserlerinden bir seçki sunan Moğollar dinleyicileri mest etti. Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay'ın torunuyla sahnede yaptığı danslar da izleyicilerin sempatisini kazandı.

Fatma Turgut konserine ise özellikle gençlerin ilgisi yoğundu. Amfi tiyatroyu hınca hınç dolduran gençler tüm şarkılara Fatma Turgut'la birlikte eşlik etti.

Güzel Geceler konserleri Pamela konseriyle son buldu. Pamela'nın enerjik sahnesiyle eğlenen Bilecikliler, gerçekleşecek diğer konserler için tarih saymaya başladı bile...

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Gervinho Arda Turan Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bilecik 'Güzel Gecelerle' Nefes Aldı… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:22:50. #1.15#

title