Evden Kitap Çalan Hırsızların İlginç Notu: Hacı Abi Sayende Okur Yazar Olduk

Bilecik'te bağ evine giren hırsızlar, evdeki kitapları çalıp buzdolabının üzerine "Hacı abi kitaplar için sağol, senin sayende okur-yazar olduk" yazısı yazdılar.

ZİYNET EŞYASI BULAMAYINCA KİTAPLARI ÇALDILAR

Bilecik Karasu Yaşam Adası Değirmen mevkiinde meydana gelen olayda, Erol Öztürk'e (70) ait 2 katlı bağ evine giren hırsız ya da hırsızlar, evde ziynet eşyası ve para bulayınca Atatürk ile ilgili kitapları çaldı.

"HACI ABİ SAYENDE OKUR YAZAR OLDUK" NOTU

Şüpheliler daha sonra dağ evindeki buzdolabının üzerine "Hacı abi kitaplar için saol, senin sayende okur-yazar olduk" yazını yazdı, evin tavanına da bıçak sapladı. Öztürk, hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerine müracaatta bulunduğunu söyledi.

EVE ZARAR VERMEK İÇİN HER YOLU DENEDİLER

Öztürk, "Hırsızlar duvara tahta dayayıp balkondan içeriye girmişler. Hırsızlık amaçlı değil. Bir malzeme almıyor. Camı kırmışlar, duvara ketçap sıkmışlar. Ne varsa dolabın içinde almışlar yere atmışlar. Televizyonu indirmişler yerinden, tavana bıçak saplamışlar. Bir gün önce akşam saatlerinde burayı kilitledim gittim. Ertesi gün açtım ki kapıyı rezalet. Yani ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Ben bir televizyon kanalından kitap getirttim, Atatürk ile ilgili. Onları torunlarıma dağıtacaktım okusunlar diye. O kitapları almışlar. Dolabın üzerinde de yazı ve altına da altına küfür yazmışlar." diye konuştu.