BİLECİK BELEDİYESİ TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ'NE 4 PROJE SUNDU

MURATPAŞA, ANTALYA (Habermetre) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 36. Olağan Meclis Toplantısı; Antalya Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üye belediyelerin Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Belediye Koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya; Bilecik Belediyesini temsilen Meclis Üyesi Nurten Bilecikligil ve Birlik Koordinatörü Hakan Yavuz katıldı.

84 projenin sunulduğu 2021 Sağlıklı Şehirler yarışmasında, Bilecik Belediyesi 4 ayrı kategoride 4 proje ile katıldı.

Katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan projelerin tanıtımı yanı sıra Bilecik'in tanıtımı ve Bilecik Belediyesi'nin çalışmalarına dair konularda da bilgiler verildi.

Programda ayrıca Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı … ve belediye meclis üyelerine Bilecik'e özgü hediyeler takdim edildi.

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