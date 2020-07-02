Bilalköy Mahalle konağı yenileniyor
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Bilalköy Mahalle konağı yenileniyor

Kırsal mahallelerdeki mahalle konaklarını daha kullanışlı hale getirmek adına çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, Bilalköy kırsal mahallesinde muhtarlığın da içerisinde bulunduğu mahalle konağında tadilat çalışmalarına başladı.

Bilalköy Mahalle konağı yenileniyor
02.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:13

Kırsal mahallelerdeki mahalle konaklarını daha kullanışlı hale getirmek adına çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, Bilalköy kırsal mahallesinde muhtarlığın da içerisinde bulunduğu mahalle konağında tadilat çalışmalarına başladı.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal bölgelerde özellikle mahalle konaklarının yenilenmesi adına ciddi bir atılım başlattı. Daha önce Hamamlı ve Tokuş mahalle konağında tadilat çalışmalarının başladığı duyurulmuştu. Burada çalışmalar sürerken, Bilalköy Mahallesinde de mahalle konağının yenilenmesi için düğmeye basıldı. İçerisinde muhtarlık odasının da yer aldığı binanın tadilat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger, Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile parti yöneticilerinin ve bazı meclis üyelerinin katılımıyla çalışmayı yerinde inceledi.

İnceleme sonrası çalışma hakkında açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Bugün Bilalköy Mahallemizdeyiz. Biliyorsunuz son birkaç gündür tadilatlarını başlatmış olduğumuz mahalle konaklarının ne aşamada olduğunu, çalışmaları yerinde inceliyoruz. Muhtarlarımızdan gelen bilgiler üzerine buralarda yapılan tadilatları yerinde görüyoruz. Buralar vakti zamanında yapılmış. Yapanlardan Allah razı olsun. Tabi kısmen atıl kalmıştır, kullanılmıştır Bugün bu alanların revizyonunu yapıyoruz. Yenilenmiş şekilde kullanılabilir hale getirerek yeniden vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olacağız" dedi.

Bilalköy kırsal mahallesi hakkında bilgiler de veren Taban, şöyle devam etti: "Bilal Mahallemiz bizim büyük köylerimizden. Tarihi ve köklü bir geçmişe de sahip bir köyümüz. Burada mahalle sakinlerimizin de hem gençlerimiz hem yetişkinlerimizin güzel ortamlarda bulunmalarını istiyoruz. Onun için bu çalışmaya arkadaşlarımız başladılar. İnşallah kısa süre içerisinde sona ermiş olacak. Biliyorsunuz daha önce de Tokuş ve Hamamlı Mahallelerimizdeki mahalle konak tadilatlarımızı ziyaret etmiştik. Bu oluşturduğumuz kaynak neticesinde bu yılki planlarımız içerisindeki mahalle konaklarımızın hızlı şekilde revizyonunu yaparak kullanıma açmak istiyoruz. En güzel mekanları vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Güzel ortamlar oluşacağını ümit ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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