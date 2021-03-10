Bilal Saygılı kim? Bilal Saygılı kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta? Bilal Saygılı Camii!
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Bilal Saygılı kim? Bilal Saygılı kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta? Bilal Saygılı Camii!

10.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:38
Bilal Saygılı kim? Bilal Saygılı kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta? Bilal Saygılı Camii!

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Peki, Bilal Saygılı kim? Bilal Saygılı kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta? Bilal Saygılı Camii!

Bilal Saygılı Cami'sini hayata geçiren Bilal Saygılı kim? Bilal Saygılı kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta? Bilal Saygılı Camii!

BİLAL SAYGILI KİM?

1970 yılında Ankara'da doğan Bilal Saygılı, ilkokulu 1980'de Kayseri'de bitirdi. Ortaokulu 1984'te Merzifon İmam-hatip Ortaokulu'nda,liseyi 1987 yılında Karşıyaka Lisesi'nde, üniversite eğitimini 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak başarıyla mezun oldu. 1986 yılında kurulan Saygılı Rulman şirketinde 1991 yılında Genel Müdür olarak iş hayatına atılan Bilal Saygılı, bugün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Rulman ve güç aktarım ürünlerinde Türkiye'nin öncü firmalarından olan Saygılı Rulman'ı 50 metrekarelik bir dükkandan 10 bin metrekarelik bir tesise taşıyan Bilal Saygılı, gerek Türkiye'nin gerekse uluslararası sektörlerin rulman ihtiyacını karşılama noktasında şirketinin küresel ve güçlü bir marka olmasını hedeflemektedir.

MÜSİAD İzmir'in kurulduğu ilk yıllardan itibaren üyesi ve Genç MÜSİAD İzmir'in kurucusu olan Bilal Saygılı, bugün MÜSİAD İzmir Başkanı'dır. Ticaret hayatındaki başarıların yanı sıra milli otomobil sporcusu, hayırsever bir iş insanı, evli ve üç çocuk babasıdır.

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