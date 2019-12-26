: Bilal Erdoğan "Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı" programına katıldı Açıklaması

26.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:19

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in, Batı'nın Müslümanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin değişmesi için hayatı boyunca çalıştığını söyledi.

Karabük Belediyesi konferans salonunda düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, günde 17 saat çalışan Sezgin'in son günlerinde bile ilme, kitaplarına aşık olduğunu anlattı.

Erdoğan, Batı'nın son 200 yıla teknolojide damgasını vurduğunu ancak bunları geliştirirken ilham aldığı kişilerin Müslüman bilim insanları olduğuna dikkati çekerek, "Ama ne yapılmış, Batı bunları referans vermeden atlamış. Maalesef Müslüman bilim insanlarının hakkını tanımamışlar. Fuat Hoca ise bilimde en önde olan Müslüman bilim insanlarının hikayelerini anlatmış, nasıl bunların Batı'ya aktarıldığını belgelendirmiştir." dedi.

Amerika'nın keşfini örnek gösteren Erdoğan, Fuat Sezgin'in, Kristof Kolomb'un yaşadığı Portekiz veya Avrupa'nın o dönemde Amerika'ya gidecek deniz bilgisine sahip olmadığını ve kullanılan bazı haritaların aslında Müslüman haritacıların kopyaları olduğunu ispat ettiğini aktardı.

Erdoğan, merhumun her zaman "milletim, milletim" dediğini vurgulayarak, "Fuat Sezgin, Müslümanlar üzerinde Batı tarafından oluşturulmuş aşağılık kompleksini tahammül edilemez bulup, bunun değişmesi için hayatı boyunca çalıştı." diye konuştu.

"Güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak kısa yol yok, kolay yol yok"

"Biz zirvedeydik, yeniden zirvede olabiliriz." diyen Erdoğan, "Müslüman bilim insanları dinimizin, inancımızın bize yüklediği bir misyon olarak ilim ile hayatlarını geçirmişler. Eski Yunan'dan, Roma'dan aldıklarının üzerine bilimi geliştirmiş, ileri götürmüşler. Ondan sonrada aynı şekilde Batı gelmiş Müslüman bilim insanlarının ürettiği o zenginliğin, muazzam birikimin üzerine kendisi inşa etmeye başlamış." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal Erdoğan, Müslüman bilim insanlarının eserlerinden örnekler vererek, "Eğer ilerlemek, teknolojide çağı yakalamak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak, dünyada güçlü bir millet, güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak kısa yol yok, kolay yol yok. Çalışmak, gayret, emek var. Zahmetsiz rahmet olmaz. Emeksiz yemek olmaz. İşte Fuat Hoca hayatını ilme vakfederek bize o öz güveni kazandıracak o eserleri verdi." şeklinde konuştu.

Gençlerden kendilerine iddialı hedefler koymalarını isteyen, bu milletin, bu ümmetin bunu hak ettiğinin altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türklerin aleyhine yüzyıllar boyunca Batı, medyayı, matbaasını kurduktan itibaren hep bir negatif algıyı pompalamış. Bu dönemde de Türkiye ile ilgili bunları yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızla ilgili dünya medyasında ne tür yalanların dolaşıma sokulduğunu ben bilirim. Siz de araştırsanız göreceksiniz. Neden? Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda işgal edemeyenler yapamayacaklarını anlayınca farklı bir işgale yeltendiler. O nedir? İşte koca bir milleti, koca bir halkı aşağılık kompleksine sokmak. Bizim aydınlarımız daha düne kadar, 'Biz yapamayız, edemeyiz, baş kaldırmayız. İsrail'e dikkat et, Amerika'nın dediğini yap, Avrupa'ya üye ol...' Yani hep bu aşağılık kompleksini besleyen, destekleyen, tavırları olan aydınlar olmuştur. Böyle aydınların olursa adamın seni işgal etmesine gerek kalmadı ki. Dolayısıyla arkadaşlar bu aşağılık kompleksini kırıp, kendimize, milletimize çok büyük hedefler koymak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız."

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise böylesine önemli bir konu için emeği geçenlere teşekkür etti ve öğrencilerin bu etkinlikten hayatı boyunca etkilenecekleri önemli dersler çıkaracağını kaydetti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya da vakfın çalışmalarını anlattı. Sezgin'in hayatı ve çalışmalarına da değinen Çetinkaya, milletin Fuat Sezgin'e bir mahcubiyeti olduğunu dile getirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in de katıldığı program, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın verdiği "Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyülümüz" konferansı ile son buldu.

Kaynak: AA

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