Bikinili pozunu paylaşan Duygu Özaslan'ın ayakkabıları yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Özaslan'ın giydiği ayakkabı takipçileri tarafından hiç beğenilmeyince alay konusu oldu. Özaslan'ın ayakkabısı için "Bunu giydiğine inanamıyorum" yorumunu yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi alan YouTuber Duygu Özaslan, tatiline devam ediyor. Her anını takipçileriyle paylaşan fenomen, bir bikinili daha pozunu paylaştı ancak bu sefer eleştiri yağmuruna tutuldu.

AYAKKABILARI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Aylarca spor yaparak tüm fazla kilolarından kurtulan fenomen, ten rengi bikinisiyle yaptığı bir kombinini takipçilerinin beğenisine sundu. Fiziğiyle çok beğenilen Özaslan'ın tercih ettiği ayakkabı ise hiç beğenilmedi.

Özaslan'ın siyah ayakkabısı gören sosyal medya kullanıcıları "Her şey güzel ama o ayakkabılar ne öyle" ve "O ayakkabılar şaka olmalı" yorumları yapıldı.

İşte Duygu Özaslan'ın fotoğrafına gelen yorumlar...