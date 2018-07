Bikinili Görüntüleriyle Günün Konusu Olan Canan Ergüder Kimdir?

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesı Rukiye Ergüder, babası Siyasi Bilimler profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Üstün Ergüder'dir. Dört yaşından itibaren on sene boyunca bale eğitimi alan Canan Ergüder, ilkokula Şişli Terakki'de başladı. Babasının Syracuse Üniversitesi'ne eğitmen olmasıyla bir sene de Amerika'da okudu. Ardından aile İstanbul'a döndü ve Canan Ergüder, Işık Lisesi'nde hazırlık okuduktan sonra, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bir yıl okuduktan sonra okulu bırakıp ABD'ye gitti.

ABD'DE GARSONLUK YAPTI

Eğitimini yarıda bırakıp gittiği ABD Lancaster'daki Franklin and Marshall College'de 4 yıl Sosyoloji ve Tiyatro okuduktan sonra New York Actors Studio Drama School'da oyunculuk yüksek lisansı yaptı. Bu sırada harçlığını çıkarmak için garson olarak çalıştı. LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Arts)'da Shakespeare Atölyesi'ne katıldı ve Actors Studio' nun hayat boyu üyeliğini 2003 yılında kazandı.

OKUL ARKADAŞIYLA EVLENDİ

ABD'de geçirdiği zaman içerisinde okul arkadaşı olan Chris Burke ile evlendi ve böylece çalışma iznini de kazanmış oldu. Böylece gönül verdiği oyunculuk hayalini gerçekleştirerek, birçok tiyatro ve filmlerde boy gösterdi.

''EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU''

Canan Ergüder, 2007 yılında International Hoboken Film Festival'inde "Shooting Johnson Roebling" adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy rolü için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2006 yılında ablasının fotoğraflarını yönetmen Ömer Faruk Sorak'a göstermesi, Ergüder'in ''Bıçak Sırtı'' adlı dizide rol almasına neden olmuştur.

BEHZAT Ç.'NİN SAVCISI

Güzel oyuncu 2007 yılında birçok usta oyuncunun olduğu ''Binbir Gece'' dizisinde yer aldı. Dizideki rol arkadaşı Tardu Flordun ile aşk yaşadıkları iddia edilmiş ve Amerikalı eşinden boşanarak Tardu Flordun ile 4 yıl sürecek olan birlikteliğe başlamıştır. 2009 yılında Afife Jale Tiyatro ödüllerinde "Bayrak" adlı oyunda canlandırdığı rolüyle ''Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu'' seçildi. Bu sırada Amerikalı yönetmen eşinden boşandı ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Canan Ergüder'in, Türkiye'de yıldızının parlamasını sağlayan 2010 yapımı ''Behzat Ç.'' adlı polisiye dizide savcı rolüydü.

OYUNCU KENAN ECE İLE EVLİ

Eşsiz oyunculuğu ile 2014 yılında ''Güllerin Savaşı'' dizisinde başrol oynadı. Canan Ergüder 2014 yılında ''Güllerin Savaşı'' dizisinde birlikte yer aldığı Kenan Eceile 2017 yılının Ekim ayında nikah masasına oturdular. Çiftin ''Demir'' adında da bir oğulları var.

Tiyatro :

2013 – Nehir – (Jez Butterworth), Oyun Atölyesi

2010 – Fırtına- "Caliban/Ferdinand" Uluslararasi istanbul Tiyatro Festivali

2010 – Bomba – "Garson Kız" – Garaj İstanbul/ IKSV Salon

2009-2012 – Bayrak – "Kadın" – Garaj İstanbul/ Muammer Karaca/ KREK

2007 – The Patient Therapist- "Sydney"- The Chernuchin Theater

2004 – Rattlesnake – "Jessie"-The Workshop Theater Co.

2004 – Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Connelly Theater

2004 – Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Workshop Theater Co.

2001 – Anthony & Cleopatra-"Charmian"-Expanded Arts

2001 – The Median Line-"Kate"-Access Theatre

2000 – The Median Line-"Kate"-Grove Street Playhouse

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Güllerin Savaşı (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2012 – Atlılar (Seslendirme) (TV Dizisi)

2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Sinema Filmi)

2011 – Babam İçin (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2007 – 2008 – Binbir Gece (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (TV Dizisi)