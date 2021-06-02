BİK Şube Müdürü Başeğmez'den yerel basına ziyaret
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BİK Şube Müdürü Başeğmez'den yerel basına ziyaret

BİK Şube Müdürü Başeğmez'den yerel basına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez, Muş'un Malazgirt ilçesindeki yerel basın temsilcilerini ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez, Muş'un Malazgirt ilçesindeki yerel basın temsilcilerini ziyaret etti.

Müdür Başeğmez, Malazgirt ziyaretinde yerel gazete temcileri ile hem tanışma hem de gazetelerin uyması gereken teknik ayrıntıları iletti. BİK Müdürü Osman Başeğmez, Haber 1071 Gazetesi imtiyaz sahibi Atilla Demir, Muhabir Veysel Eşin ve Alparslan Diyarı Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sami Demir ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Müdür Başeğmez, yerel gazetelerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini belirterek, Basın İlan Kurumu'nun gazeteci ile okuyucu arasında köprü olduğunu söyledi.

Müdür Başeğmez'e ziyaretinde BİK Diyarbakır Şube Memuru Mehmet Saim Dere de eşlik etti. - MUŞ

BİK Şube Müdürü Başeğmez'den yerel basına ziyaret
BİK Şube Müdürü Başeğmez'den yerel basına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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