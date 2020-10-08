Bihter Yalçınsoy kimdir? Bihter Yalçınsoy nereli, neden öldü? Bihter Yalçınsoy olayı nedir?
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Bihter Yalçınsoy kimdir? Bihter Yalçınsoy nereli, neden öldü? Bihter Yalçınsoy olayı nedir?

08.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:53
Bihter Yalçınsoy kimdir? Bihter Yalçınsoy nereli, neden öldü? Bihter Yalçınsoy olayı nedir?

Bihter Yalçınsoy, boşanmak üzere olduğu eşi Rahman Yalçınsoy tarafından 3 bıçak darbesiyle yaralanarak hayatını kaybetti. Eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Rahman Yalçınsoy polis ekipleri tarafından yakalandı. Peki, Bihter Yalçınsoy kim?

Eşi Rahman Yalçınsoy tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Bihter Yalçınsoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 6 yıllık evli olan çift sonraki gün boşanma davası için adliyede olacaktı. Bihter Yalçınsoy olayı nedir?

BİHTER YALÇINSOY KİMDİR?

İzmir'de yaşamını sürdüren Bihter Yalçınsoy, 31 yaşında ve bir muhasabe firmasında görev yapıyordu.6 yıllık eşi Rahman Yalçınsoy ile 8 Ekim günü İzmir Adliyesi'nde boşanma davası görülecekti. Ancak davadan hemen önce boşanmak istediği eşi Rahman Yalçınsoy'un bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

BİHTER YALÇINSOY OLAYI NEDİR?

İzmir ili Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için kadının yaşadığı eve giden Rahman Yalçınsoy, red cevabı aldı. Bunun üzerine çift arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Rahman Yalçınsoy, yanında getirdiği bıçakla Bihter Yalçınsoy'u vücudunun 3 yerinden bıçakladı.

Bihter Yalçınsoy kanlar içinde kalırken, Rahman Yalçınsoy olay yerinden kaçtı. Bihter Yalçınsoy'u kanlar içerisinde gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalçınsoy'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşinin ölümüne neden olan Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinde yakalandı.

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