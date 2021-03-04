Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
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Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı

04.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:28
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Biga Belediyesi ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneği'nce, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Biga Belediyesi ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneği'nce, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Anma programı kapsamında Biga ilçesinden Tarihi Alana gelen ziyaretçiler, ilk olarak Bigalı Mehmet Çavuş'un kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'ni, ardından da Şehitler Abidesi, Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde bulunan Bigalı Mehmet Çavuş Müzesini ziyaret etti. Ziyaretçilere, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş eşlik etti. Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde edilen duayla anıdı.

BİGALI MEHMET ÇAVUŞ'UN HİKAYESİ4 Mart 1915 Perşembe günü öğleden sonra, Binbaşı H. D. Palmer komutasında, Kraliyet Deniz Tümeni'nin Playmouth Taburu; Seddülbahir İskelesi'ne çıkıp topları tahrip ederek kullanılmaz hale getirmek amacıyla saldırıya geçtiklerinde, Bigalı Mehmet Çavuş eşine az rastlanacak bir kahramanlık örneği gösterdi. Elindeki silahın mekanizmasının bozulması üzerine yerdeki kaya parçalarını alarak düşmana saldıran Bigalı Mehmet Çavuş, daha sonra istihkam küreğiyle yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırdı. Kıyıya çıkan İngiliz müfrezeleri, bu kahramanlık karşısında zayiat verdi ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı ödüllendirmek isteyen 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Müstahkem Mevkii Komutanlığına yazdığı raporda Mehmet Çavuş'un kahramanlığından bahsederek, diğer askerlere de örnek teşkil etmesi için madalya ile ödüllendirilmesini teklif etti. 7 Mart'ta Çanakkale'ye gelen Enver Paşa, Maydos Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Bigalı Mehmet Çavuş'a tevdi edilen 'Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası'nı bizzat göğsüne taktı. Çanakkale Savaşı bittikten sonra köyüne dönen Bigalı Mehmet Çavuş, mütevazi bir hayat yaşadı ve kendisine teklif edilen maddi yardımları ise; "Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım" diyerek reddetti.


Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı
Bigalı Mehmet Çavuş, kahramanlık gösterdiği Seddülbahir Kalesi'nde anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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