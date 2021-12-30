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Bigadiç'te süt çeşmesinden sıcak süt ikramı

Bigadiç'te süt çeşmesinden sıcak süt ikramı
AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki süt çeşmesinden vatandaşlara sıcak süt ikram etti.

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki süt çeşmesinden vatandaşlara sıcak süt ikram etti.

Güveç ve helvasıyla ünlü Bigadiç'e gelen Canbey ve Yılmaz, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olan 320 Bigadiçli anısına yaptırılan Bigadiç Şehitlik Abidesine karanfil bıraktı, dua etti.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda "Süt İç Sağlıklı Kal" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan Canbey ve Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile süt çeşmesinden vatandaşlara süt ikramında bulundu.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Canbey ve Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Milletvekili Mustafa Canbey ile Yücel Yılmaz'a, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

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AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri

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