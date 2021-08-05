Bigadiç'te göletlere balık yavrusu bırakıldı
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Bigadiç'te göletlere balık yavrusu bırakıldı

Bigadiç'te göletlere balık yavrusu bırakıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Bigadiç'te "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, 8 gölete 50 bin yavru pullu sazan balığı bırakıldı.

Bigadiç'te "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, 8 gölete 50 bin yavru pullu sazan balığı bırakıldı.

Bigadiç Millet Bahçesi rekreasyon alanında İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü üretim merkezinden temin edilen 1 ila 3 gram ağırlığındaki pullu sazan balığı yavruları suyla buluşturuldu.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 50 bin yavru pullu sazan balığının Millet Bahçesi'ndeki göletlere bırakıldığını belirterek, "Göletlere sadece balık salmakla dengeyi korumamız mümkün değil. Toprak, deniz ve göllerde yaşayan canlılara ve bitkilere sahip çıkmalıyız. Geleceğe şimdikinden daha güzel, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için doğal kaynaklarımıza sahip çıkmak hepimizin asli görevi." dedi.

Etkinliğe, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Elkan, Balıkesir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Salih Çakan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve diğer yetkililer katıldı.

Bigadiç'te göletlere balık yavrusu bırakıldı
Bigadiç'te göletlere balık yavrusu bırakıldı
Bigadiç'te göletlere balık yavrusu bırakıldı
Bigadiç'te göletlere balık yavrusu bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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