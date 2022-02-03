Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı - Haberler
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Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı

Demirören Haber Ajansı, Ayhan Akkaya - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

BİGA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü.

Biga'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve Zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yapıldı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.


Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı

Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı

Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı

Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı

Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı

Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Güncel

Çanakkale, Kocabaş, Polis, Biga, Güncel, Haber

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