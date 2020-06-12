Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
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BBC

Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım'da yapılacak seçimde rakibi Donald Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi halinde Beyaz Saray'dan askerlerin eşliğinde çıkarılabileceğini söyledi.

Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
12.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:45

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım'da yapılacak seçimde rakibi Donald Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi halinde Beyaz Saray'dan askerlerin eşliğinde çıkarılabileceğini söyledi.

Comedy Central'da Noah Trevor'ın Daily Show programına konuk olan Biden, "En büyük endişem Trump'ın bu seçimleri çalmaya çalışması. Kendisi de oyunu böyle kullanmasına rağmen postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylüyor. Görevi bırakmayı kabul etmemesi halinde üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağına eminim" dedi.

Trump, 2016 seçimlerinden önce Demokratların seçimlerde hile yapacağını öne sürmüş, seçimleri kazandıktan sonra da rakibi Hillary Clinton lehine yasa dışı olarak 3 milyon oy kullanıldığını iddia etmişti.

Hillary Clinton seçimlerde Trump'tan 3 milyon fazla oy almıştı.

ABD'de seçim sisteminde başkanı doğrudan seçmenlerin oyu değil Seçiciler Kurulu belirliyor. Seçmenler, eyaletlerinden Seçiciler Kurulu'na gönderecekleri delegeler için oy kullanıyor.

'Beyinsizce bir komplo teorisi'

Trump'ın seçim kampanyasının iletişim sorumlusu Tim Murtaugh, Joe Biden'ın iddiaları için "seçimlerimize duyulan güveni sarsmaya yönelik beyinsizce bir komplo teorisi" dedi.

Murtaugh, "Başkan Trump, 2020 seçimlerinin sonucunu kabul edeceğini açıkça ifade etti" diye konuştu.


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Kamuoyu yoklamalarında Biden önde

Kamuoyu yoklamalarında Trump, Biden'ın gerisinde görülüyor. Trump'ın kampanya sorumluları geçen hafta CNN'in yayımladığı bir anketi "düzenbazlık" diye niteleyerek geri çekilmesini talep etmiş, kanal bunu reddetmişti.

Bu ankette Biden'ın Trump'ın 14 puan önünde olduğu öne sürülüyor.

Newsweek dergisine göre anket ortalamalarını alan RealClearPolitics'in verileri ülke genelinde Biden'ın Trump'ın sekiz puan önünde olduğuna işaret ediyor.

BBC

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